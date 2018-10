Il riconoscimento istituito dalla BCC Brianza e Laghi Società Cooperativa e dall’Associazione Lecchese Libertà e Democrazia

Un premio di 3mila euro per ricordare il notaio Panzeri

La BCC Brianza e Laghi Società Cooperativa e l’Associazione Lecchese Libertà e Democrazia, per ricordare l’amico notaio Franco Panzeri e per mantenerne vivi gli ideali, le aspirazioni e le passioni, hanno deciso di istituire per l’anno 2019 un premio di tremila euro destinato ad un giovane laureato in materie giuridiche ed economiche che si sia distinto per particolari meriti accademici.

I requisiti per partecipare

Possono partecipare al bando di concorso i giovani laureati in materie giuridiche ed economiche, con una tesi inerente il tema “Sviluppo economico e solidarietà” che abbiano conseguito titolo accademico con valutazione non inferiore a 90/110. Altro requisito importante è che abbiano nel 2019 un’età non superiore ai 30 anni (ossia nati dal 1989,compreso, in poi). Inoltre i giovani dovranno risultare residenti o nati nelle Province di Lecco o Como.

I criteri di valutazione

Il Premio di tremila euro sarà assegnato al laureato che abbia ottenuto il punteggio più alto, considerando come base di punteggio la valutazione di laurea. Nel caso di parità di punteggio il Premio verrà assegnato al vincitore più giovane.

La documentazione

I laureati in discipline giuridiche ed economiche, in possesso dei suddetti requisiti, che intendano partecipare al bando di concorso devono inviare la seguente documentazione:

1. Istanza in carta semplice di partecipazione al concorso, sottoscritta in calce e recante i dati personali del candidato. L’istanza deve attestare il possesso di tutti i requisiti ed essere corredata da una sintetica presentazione personale. Il candidato dovrà necessariamente e specificatamente indicare il recapito in cui intende ricevere le comunicazioni inerenti il concorso nonché esplicitare in modo sintetico l’argomento ed il contenuto della propria tesi di laurea.

2. Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.

3. certificato di residenza o autocertificazione.

4. una copia cartacea della propria tesi di laurea.

5. certificato attestante il voto di laurea rilasciato dalla propria università o documento equipollente.

6. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e dichiarazione di accettazione incondizionata delle regole che ne disciplinano la partecipazione e l’assegnazione. I Promotori si riservano la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni.

Dove indirizzare il materiale

Tutto il materiale deve essere indirizzato a BCC Brianza e Laghi – Società Cooperativa e recapitato, a partire dal giorno 1 dicembre 2018, entro e non oltre il giorno 16 aprile 2019, a: BCC Brianza e Laghi – Società Cooperativa Sede Legale: Lesmo (MB) – piazza Dante 21/22 Sede Amministrativa e Direzione: Alzate Brianza (CO) – via IV Novembre n. 549 secondo le seguenti modalità:

 direttamente a mano all’Ufficio, esclusivamente presso la sede Amministrativa e Direzione ad Alzate Brianza (CO), via IV Novembre n. 549

 mediante posta o corriere esclusivamente presso la sede Amministrativa e Direzione ad Alzate Brianza (CO), via IV Novembre n. 549

 direttamente a mani all’Ufficio Protocollo del Comune di La Valletta Brianza, con sede in La Valletta Brianza (LC), via Sacro Cuore n. 24

Non sono ammesse altre modalità di consegna. Per ogni eventuale informazione 039.628411.