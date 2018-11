Intervento del 118 poco meno di un’ora fa in via Nazionale a Calco per un episodio di intossicazione etilica. Un uomo di 59 è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Intossicazione etilica, 59enne finisce in ospedale

Un uomo di 59 anni è stato soccorso poco meno di un’ora fa in condizioni critiche a causa di un’intossicazione etilica. E’ successo in via Nazionale a Calco. L’uomo è stato poi trasportato da un’autoambulanza della Croce Rossa in ospedale in codice giallo.