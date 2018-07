Prosegue la raccolta punti Informati e Premiati, la bellissima iniziativa che da maggio i settimanali del gruppo Netweek, tra i quali il Giornale di Lecco e il Giornale di Merate, hanno deciso di proporre per “coccolare” e ringraziare i propri lettori.

Come funziona Informati e premiati?

Ricordiamo a tutti il semplicissimo funzionamento di questa bella iniziativa pensata per voi fedeli lettori. Non dovrete fare altro che ritagliare i bollini che troverete sul giornale, incollarli sull’apposita scheda e una volta raggiunta la soglia per il regalo desiderato spedire la cartolina. E… il gioco è fatto!

I bollini e le date da segnare

I bollini vengono pubblicati ogni settimana fino al 29 settembre 2018. Questi andranno ritagliati e incollati nell’apposito spazio presente sulla cartolina (per chi non l’avesse è possibile scaricarla dal sito www.informatiepremiati.it). Raccogliendo 5, 10 o 15 bollini, si può scegliere tra diversi premi . Quando avrete raggiunto il numero necessario di bollini per richiedere il premio desiderato, basterà compilare la cartolina con i dati richiesti e spedirla in busta chiusa all’indirizzo indicato entro il 6 ottobre.

Tante diverse possibilità per tutti

Ma facciamo un focus sulle diverse opzioni:

Con 5 bollini si potrà ricevere un trattamento benessere gratuito (pedicure, manicure, massaggi o pressoterapia, grotte di sale…) o una degustazione per 2 di prodotti tipici (taglieri di salumi, formaggi o vini Doc).

Con 10 bollini, invece, si avrà diritto a un abbonamento valido un mese per la visione di film on demand sulla piattaforma dedicata di MyMovies o un ingresso gratuito, se accompagnati da una persona pagante, presso un parco divertimento, acquatico o naturalistico.

Con 15 bollini, infine, si vincerà un check-up gratuito della propria auto presso uno specialista o una cena gratuita per 2 persone.

I premi

I premi sono davvero tanti e tutti bellissimi! Ma dove trovarli? Basta andare sul sito www.informatiepremiati.it cliccare su premi. Qui si aprirà una finestra utile per trovare le strutture più vicine a voi. Per il Lecchese ad esempio ce ne sono ben nove e ce ne è per tutti i gusti: dai ckeck – up auto ai trattamenti benessere senza dimenticare deliziose degustazioni e cene.

Una soluzione per tutti

E se sul sito non ci sono strutture vicine a voi? Da oggi potete chiamare il numero di telefono dedicato al servizio clienti (02-35957101) e le vostre richieste verranno esaudite. Insomma, un servizio quasi su misura per essere ancora più vicini ai lettori.