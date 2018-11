In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gruppo Officina Donna di Olgiate Molgora organizza due momenti di ritrovo.

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gruppo Officina Donna (sportello informativo antiviolenza) di Olgiate Molgora organizza due momenti di ritrovo. Domenica 25 novembre sarà infatti presente tutto il giorno al mercatino di Natale di Olgiate. Dalle 14.30 alle 15.30 sarà attivato un laboratorio artistico con Claudia Crippa, per la realizzazione di carta regalo con amido di riso. Seguirà dalle 16 alle 17 la presentazione del libro Wilderness a cura di Tecla Cattozzo. Il secondo appuntamento è invece previsto per sabato 1 dicembre alle 20.45. Ci sarà ad Airuno la proiezione del film muto La Piovra con colonna sonora suonata dal vivo. Le musiche sono della pianista e compositrice Rossella Spinosa. Direttore d’orchestra Alessandro Calcagnile. I due sono compagni anche nella vita e parleranno della loro esperienza che dimostra quanto sia possibile un dialogo tra uomo e donna a livello professionale, artistico e umano. L’ingresso è libero.