Il solstizio di Inverno? In Brianza si festeggia camminando al chiar di luna.L’Associazione Monte di Brianza, il Club Alpino Italiano di Calco e l’Associazione Volontari Antincendi boschivi di Olgiate Molgora organizzano per domenica 23 dicembre 2018 un’escursione notturna nel solstizio invernale.

Passeggiata “brianzola” per il solstizio di Inverno

“Si tratta di una semplice camminata serale di circa 2 ore e mezza lungo i sentieri del Monte di Brianza, in concomitanza con altre fiaccolate sulle montagne del Lecchese, per ribadire l’importanza

della salvaguardia del nostro territorio” spiegano i membri del sodalizio. L’appuntamento è per le 20 a Villa Vergano di Galbiate, presso il parcheggio di Piazza Giovanni XXIII. L’itinerario si svolgerà tra le località di Vergano, Morti del Pescallo, Figina, Polgina, Toscio. Alla costiera di Figina ci sarà un ristoro con panettone e vin brulè. La partecipazione è gratuita, ma con obbligo di prenotazione alla mail info@montedibrianza.it entro e non oltre venerdì 21 dicembre. ” Si raccomanda di portare una torcia elettrica, di indossare scarponi e un abbigliamento adatto ad un escursione di media montagna. In caso di pioggia o neve l’escursione sarà annullata”