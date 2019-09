Il sindaco Bernocco ringrazia il Giornale di Merate in occasione del 40esimo compleanno del primo settimanale locale del gruppo editoriale Netweek.

Solo lo scorso sabato il Giornale di Merate ha festeggiato i suoi primi quarant’anni nell’ambito del Fire Party organizzato dai Vigili del Fuoco di Merate e, a qualche giorno di distanza, ad augurare buon compleanno al settimanale c’è uno dei più conosciuti sindaci del territorio. Il primo cittadino di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco, ha infatti voluto ringraziare il Giornale per quanto fatto in questi quarant’anni. “Per me il Giornale è la storia della mia vita. Ha raccontato la mia vita personale, quella professionale, quella artistica e negli ultimi anni anche quella amministrativa” ha dichiarato Bernocco, che in diverse occasioni è stato protagonista delle pagine del nostro Giornale. Il sindaco in paese è infatti molto conosciuto, sia per essere stato presidente della Pro loco di Olgiate e sia perché in paese gestisce un laboratorio artistico.

“Auguro al Giornale altri cento anni così”

“Il Giornale ha dimostrato di essere da sempre attento alle particolarità delle persone e alle loro storie. E’ un punto di riferimento per tutto il nostro territorio, un vero rituale ogni martedì. Come artista, come amministratore e soprattutto come uomo auguro al Giornale di Merate altri cento anni di vita” ha concluso con entusiasmo Bernocco.