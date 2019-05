I lavori al ponte di Annone sono finalmente conclusi, la strada Statale 36 è stata riaperta e ora, nel giro di un mese il cavalcavia della super tornerà percorribile. Ma quello di Annone non è l’unico ponte che ha tenuto e sta tenendo “col fiato sospeso” la provincia di Lecco, la Bergamasca e la Brianza.

Sì perchè son ancora in corso i lavori al San Michele. Ma a che punto sono i lavori al ponte di Paderno? L’ultimo aggiornamento sui lavori è di proprio di questi giorni. A fare il punto è Rfi.

Il ponte di Annone è pronto: a che punto siamo con quello di Paderno?

“È in corso il montaggio del nuovo parapetto del camminamento pedonale: sul lato-monte il montaggio è stato completato per tre campate e sul lato-valle per quattro” su legge sulla pagina di Reti ferroviarie Italiane dedicata al San Michele.

“È stato completato il montaggio del ponteggio sulla pila 7 del ponte ed è in corso quello sulla pila 6. I ponteggi permetteranno la realizzazione dei rinforzi delle aste del ponte, la cui progettazione esecutiva è stata approvata”.

“Inoltre è stata predisposta ed approvata la progettazione esecutiva nel rispetto delle tempistiche previste dal programma lavori. Sul lato Calusco d’Adda sono in fase di esecuzione i carotaggi sul blocco di fondazione della pila 6. Prosegue la potatura dell’area boschiva in territorio di Paderno d’Adda per la creazione delle piste di accesso alla pila 1 del ponte”.



Il cronoprogramma