A concludere il 3° Concerto del Cuore di Maurizio Pirovano il duetto per dire “Grazie Mamma”. Grande emozione tra il pubblico sabato sera ad Imbersago per l’ultimo brano interpretato dal cantautore insieme alla piccola e dolce Sharon. Grande supporto dei volontari della Adda Soccorso che ha gestito il comparto del servizio cucina durante la serata, oltre all’impegno profuso per l’organizzazione stessa dell’evento.

Grazie mamma, grande emozione

Sabato sera presso il centro polifunzionale di Imbersago si è tenuto il 3° Concerto del Cuore di Maurizio Pirovano per raccogliere fondi per rendere più indipendente la giovane Sharon Racamato. A concludere la serata un duetto particolare che ha emozionato tutto il pubblico con un “grazie mamma”. Sul palco infatti, a cantare “La ragione di un sogno”, anche la piccola e dolce Sharon Racamato. Momento di grande commozione per mamma Antonella e mamma Romina.

Si avvicina il traguardo

Si avvicina il traguardo per acquistare il mezzo che renderà la vita di Sharon più dinamica. E’ stata superata infatti la soglia dei 16.000 euro e continuano gli eventi destinati alla causa. Dal meratese fino a Bergamo sono numerose le realtà che si sono attivate. Una gara di solidarietà che sta insegnando a chi dona ed a chi riceve. Perché tutto sommato la giovane meratese, oggi residente a Palazzago, con la sua dolcezza e voglia di vivere ha di fatto creato una grande famiglia. La famiglia fatta di amici, conoscenti e organizzatori che si danno una mano l’un con l’altro per arrivare all’obiettivo.