Nei giorni scorsi, il gruppo lecchese dei City Angels, ha distribuito un centinaio di pasti ai bisognosi.

I volontari dei City Angels non vanno mai in vacanza e sono attivi 7 giorni su 7. Nel corso della settimana, grazie alle donazioni alimentari del Comitato Madonna della Neve (Foppaluera di Brivio), hanno distribuito un centinaio di pasti. Con l’avanzo della donazione, nei prossimi giorni, gli “angeli” provvederanno a confezionare altri pasti.

Volontari sempre attivi sul territorio

I volontari che fanno parte del gruppo sono instancabili. Tra le ultime iniziative a cui hanno preso parte, c’è stata la Sagra delle Sagre, nove giorni tra fatiche e divertimenti. Non da meno, la distribuzione gratuita di bottigliette di acqua e, agli inizi di giugno, gli aiuti portati durante le alluvioni di Dervio, Premana e Primaluna.

Nuovo mezzo di trasporto grazie alle donazioni

Durante la serata di martedì 20 agosto, i City Angels, hanno inaugurato il loro nuovo pulmino, portando aiuti a 22 senzatetto. Per la raccolta fondi, organizzata per l’acquisto del mezzo, sono intervenuti anche il campione olimpico Yuri Chechi e il lecchese Antonio Rossi, ex canoista e attuale sottosegretario ai grandi eventi di Regione Lombardia.