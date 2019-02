E’ in partenza per l’Irlanda il quarto gruppo di docenti del programma Erasmus plus del Liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate.

I docenti del Liceo Agnesi a scuola di fluency in lingua inglese

Cinque docenti di varie discipline (lettere, scienze e arte) seguiranno un corso di “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) a Dublino nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2019. Il programma fornirà spunti di aggiornamento sulle nuove metodologie nell’insegnamento di una disciplina non linguistica. Il soggiorno studio dei docenti Simonetta Rossi, Andrea Scaccabarozzi, Ilenia Perrotta, Davide Mauri ed Emilio Magni, si svolge nell’ambito del progetto Erasmus Plus (mobilità del personale) finanziato dall’Unione Europea. L’adesione al programma Erasmus Plus è stata determinata dalla forte volontà, da parte dello staff dirigenziale e del corpo docente dell’istituto, di far partecipare la scuola ad un progetto che porti docenti, alunni e famiglie ad interagire con studenti, scuole e famiglie di paesi diversi, nell’ottica di una modernizzazione dell’azione educativa che punti a promuovere, migliorare e innovare la professionalità dei docenti.