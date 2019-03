Il derby del cuore di casa Brambilla. Ciò che l’amore unisce, si «divide» per la fede calcistica. Nella giornata che conduce all’atteso derby della Madonnina di questa sera tra Milan e Inter, il confronto prende vita anche tra il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla e la sua giovane “first lady” Eleonora Maria Rizzo.

Insieme allo stadio per vedere il derby

Lui, 30 anni, esuberante e loquace, è un tifoso sfegatato del Biscione. Lei, 27 anni, più riservata, diretta e concisa, è invece un’appassionata fan rossonera. Sono fidanzati da poco più di due anni e domenica sera andranno per la prima volta insieme allo stadio per assistere dal vivo alla stracittadina. La giovane Eleonora, nonostante risieda a Milano, si è di recente tesserata al Milan Club di Santa Maria Hoè, per buona pace del fidanzato interista. E proprio lì ha anche acquistato i biglietti per vedere insieme il derby a San Siro, come regalo in occasione del secondo anniversario di fidanzamento, festeggiato lo scorso 19 gennaio.

Intervista doppia con rivalità “rossonerazzurra”

Sulla simpatica rivalità “rossonerazzurra” i due fidanzati giocano molto e ci mettono tanta autoironia. Il derby della Madonnina è ormai alle porte, per cui abbiamo scherzato con loro, sottoponendoli a un’intervista doppia. Come finirà la partita? Gli addetti ai lavori dicono che i derby sono dei match un po’ particolari, diversi da tutti gli altri e in cui non è sempre facile fare pronostici sul risultato. Infatti capita spesso che sia la squadra meno favorita a spuntarla su quella avversaria. Intanto, però, Efrem ed Eleonora dicono la loro.

Chi potrà esultare stasera dopo il triplice fischio?

Tra pronostici, amarcord del passato e qualche frecciatina, non resta dunque che attendere la stracittadina di questa sera per scoprire chi, tra il sindaco e la sua giovane fidanzata, potrà esultare. «L’importante è che il Milan non infierisca con un punteggio tennistico, come successo già in passato quando rifilò all’Inter un sonoro 6-0», afferma lui con sana scaramanzia, che Eleonora non lascia cadere: «Efrem, la tua mi sa tanto di clamorosa “gufata”, hai per caso già preso posizione sul trespolo?». Il clima è quello giusto. Che vinca il migliore!