Un centro islamico, per insegnare la lingua araba, condividere pietanze tipiche dei propri paesi d’origine e pregare. Il tutto sopra il laboratorio artigianale del sindaco Giovanni Battista Bernocco. Questa l’intenzione dell’associazione Arrissala di Osnago.

Il Comune si oppone al centro islamico

Ma dal Comune, al momento, è arrivato un no. “Con il mio gruppo ci siamo confrontati nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino – Come sindaco devo dire che ad oggi Olgiate non è pronta per una struttura di questo tipo e che come Amministrazione non siamo disposti a cambiare punto di vista, nonostante con il presidente e con i membri dell’associazione ci siano sempre stati buoni rapporti”.

Il commento dell’associazione islamica

Il parere contrario dell’Amministrazione circa l’apertura di un centro culturale islamico è rapidamente arrivato anche in via Mirasole, nella macelleria islamica gestita da anni da Ahmed Yessou, presidente dell’associazione Arrissala che ha commentato “Siamo dispiaciuti, ma capiamo . La nostra comunità è ben integrata, ma non so come le persone avrebbero potuto reagire all’apertura di un centro culturale”.

