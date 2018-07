I ragazzi del Grest ospiti questa mattina della caserma dei Carabinieri in via De Gasperi a Merate.

I ragazzi dell’oratorio feriale in visita alla Caserma dei Carabinieri

Hanno avuto la preziosa opportunità di visitare la caserma dei Carabinieri accompagnati da una guida di eccezione. E’ stato infatti il comandante della compagnia, maggiore Roberto De Paoli, ad accogliere i ragazzi del Grest di Merate in visita questa mattina alla caserma di via Gramsci. A fare da Cicerone anche il luogotenente Edonio Pecoraro e i marescialli Michela Ugolini e Marcella Villa. Affascinati, i ragazzi hanno potuto visitare luoghi inaccessibili al pubblico come la centrale operativa o vedere da vicino le auto di servizio.