I love Math, al via la seconda edizione dei giochi matematici organizzata dal Comitato Curoniadi.

La sezione Curo Cult delle Curoniadi propone la seconda edizione del gioco I love Math. L’iniziativa si rivolge agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e I, II e III della secondaria di primo grado che frequentano l’istituto comprensivo di Cernusco Lombardone e a ragazzi di pari età residenti nei comuni di Cernusco, Lomagna, Montevecchia e Osnago.

Prove di matematica, logica e dintorni

Il gioco, al quale si può partecipare in coppia o come singolo giocatore, si basa sulla soluzione di semplici quesiti di logica, di matematica e dintorni contenuti in una serie di schede che i partecipanti potranno trovare nelle biblioteche dei quattro comuni. La natura del gioco richiede che i quesiti debbano essere risolti rimanendo in biblioteca, il tempo richiesto è di pochi minuti per scheda. All’edizione dello scorso anno hanno partecipato 12 coppie e 20 giocatori singoli.

Le schede suddivise per gruppi

Per consentire la partecipazione di alunni che hanno preparazione e maturità diverse tra loro, le schede sono divise in gruppi come segue: Gruppo Azzurro con quesiti adatti agli alunni di IV e V della primaria; Gruppo Giallo con quesiti adatti agli alunni di I e II delle secondaria; Gruppo Rosso con quesiti adatti agli alunni di III della secondaria. Per ciascun gruppo vengono proposte 4 schede con 3 quesiti. Il gioco, ad iscrizione gratuita, inizia sabato 19 novembre e si chiude sabato 22 dicembre 2018. Per partecipare bisogna iscriversi nelle biblioteche comunali di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago.