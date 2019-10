Nuova domenica di lavoro, in “trasferta” a Imbersago, per il gruppo briviese dei Green Boys, impegnato nella cura del verde pubblico e in piccoli lavori di manutenzione.

I Green Boys in trasferta a Imbersago

Continua la fruttuosa collaborazione tra i Green Boys e il Comitato ecologico di Imbersago. Come ogni mese, il gruppo briviese si è recato nel paese sede del traghetto leonardesco per aiutare nella pulizia di vie e sentieri. In particolar modo, la scorsa domenica sono stati ripuliti dai volontari un tratto di via Castelbarco e il passaggio pedonale in via Francesco d’Assisi, invasi principalmente da foglie cadute a terra. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere più bello il paese, ripulendolo dai rifiuti. L’appuntamento è ora per il prossimo mese.

Volontari sempre pronti ad aiutare

Oltre ad Imbersago, i Green Boys operano anche sui territori di Brivio, Calco, Pescate, Cisano Bergamasco e ovunque serva il loro aiuto. Lo scorso settembre si sono infatti recati per liberare dai rifiuti una piazzola del Comune di Pontida, al confine con Villa d’Adda, lungo la strada provincia che collega l’Isola ai paesi del lecchese e alla Valle San Martino. Non è passato inosservato ad agosto il l’intervento nei pressi del mollificio in via Tre Fontane a Cisano, per il quale hanno ricevuto anche un ringraziamento pubblico dal sindaco Andrea Previtali.