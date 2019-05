I due cinghiali che da diverse settimane giravano per la Brianza meratese e casatese sono stati uccisi. E’ successo ieri sera a Casatenovo, lungo la Provinciale, all’altezza della rotonda del salumificio Vismara.

Uccisi i due cinghiali

L’episodio è accaduto nella serata di ieri, venerdì, in circostanze del tutto misteriose. Non si sa infatti se i due esemplari siano stati accidentalmente investiti da un mezzo in transito oppure se ad abbatterli sia stato qualche improvvisato “giustiziere”. Quel che è certo è che da qualche ora sta circolando la foto dei due cinghiali privi di vita, avvistati a bordo strada da diversi passanti. Gli esemplari, dopo aver passeggiato per il centro di Airuno e di Merate, erano stati segnalati anche a Rogoredo di Casatenovo soltanto tre giorni fa.

Abbatterli è vietato

Se effettivamente si sia trattato del gesto di una sorta di cacciatore, si prefigurerebbe addirittura un reato, dal momento che fatte salve situazioni di reale pericolo non è consentito abbattere animali selvatici deliberatamente. Così infatti aveva spiegato Raffaella Forni, capo della Polizia provinciale, intervistata dal Giornale di Merate poche ore dopo i primi avvistamenti. «In genere la proliferazione dei cinghiali viene tenuta sotto controllo o attraverso la caccia di segnalazione oppure, là dove la caccia non sia possibile, perché ci si trova in un’area protetta o in prossimità di abitazioni, attraverso azioni mirate che tuttavia vengono messe in atto sulla base di una Piano di regione Lombardia che è scaduto alla fine dell’anno scorso. Quindi non possiamo fare niente, anche perché non è che gli agenti possano abbattere i cinghiali con colpi di arma da fuoco come se niente fosse, dovrebbero verificarsi condizioni di particolare pericolo o grave danno perché si possa intervenire con l’abbattimento con arma da fuoco, ma bisognerebbe anche dimostrare al tempo stesso che non esistono altre modalità incruente di intervento».