Giornata speciale in compagnia della Pimpa per i bimbi dell’asilo Ente Morale. All’uscita didattica organizzata il 15 ottobre in Villa Subaglio hanno infatti trovato la Pimpa a bordo di una coloratissima mongolfiera.

Uscita didattica memorabile per i bimbi dell’Ente Morale

Uscita didattica memorabile lo scorso 15 ottobre per i bambini dell’Ente Morale di Merate. Ecco il resoconto della giornata nelle parole delle loro educatrici. “Quest’anno Pimpa continua ad essere il nostro mediatore fantastico. Prima di riabbracciare il suo Armando, viene a trovarci. È il 15 ottobre 2018: in lontananza vediamo nel cielo un enorme pallone colorato che silenzioso si sta avvicinando sempre di più… una mongolfiera nel parco di Villa Subaglio? Che sorpresa! A bordo della mongolfiera, dentro al cestello marrone, riconosciamo quelle inconfondibili macchie rosse: Pimpa!”.

In villa Subaglio una coloratissima mongolfiera

“In collaborazione con l’associazione Voloinmongolfiera di Padova, i bambini hanno potuto osservare ed esplorare personalmente da vicino la meraviglia di un mezzo di trasporto speciale: la mongolfiera! Spinta dal suo amico vento, Pimpa ha viaggiato a lungo, scattando fotografie di luoghi ed elementi che saranno approfonditi nello svolgimento del percorso educativo e didattico dal titolo “La scoperta del mondo… in viaggio con Pimpa”. L’incipit del nostro percorso è stata questa giornata indimenticabile: Pimpa ci ha consegnato la prima fotografia panoramica “I sei continenti”. Il signor Alberto, grande esperto di voli, ci ha regalato l’emozione più grande: entrare nel coloratissimo pallone della mongolfiera lunga 27 metri e alto 17 metri. Insomma un vero circo dei sogni! L’anno ci riserverà tantissime altre sorprese…dal Natale alla gita di fine anno. Imperdibile l’appuntamento dell’Open Day che si terrà il giorno 12 gennaio dalle ore 9.30 alle 12.30. Vi aspettiamo numerosi”.