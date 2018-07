I bambini del Cre del Collegio Villoresi di Merate si sono concessi un gelato in centro. I piccoli della scuola materna, rigorosamente vestiti con le inconfondibili magliette gialle, si sono fatti accompagnare dalle loro maestre per un gelato rinfrescante alla Gelateria Spini in piazza. Educatissimi e composti, i bimbi si sono messi in posa per una simpatica foto ricordo di questa giornata “fuori porta”.