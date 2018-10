La polisportiva Aurora calcio di Olgiate presenta Halloween party,

Halloween party per i piccoli calciatori di Olgiate

Mercoledì 31 ottobre, dalle ore 17 alle 18.15, i bambini delle annate 2010,2011,2012 e 2013 potranno allenarsi con la polisportiva Aurora calcio di Olgiate Molgora. Il ritrovo è al campo sportivo comunale, in via Aldo Moro 1. E’ possibile travestirsi ma l’abbigliamento non deve ostacolare il movimento. Di seguito, la locandina dell’evento.