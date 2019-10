A poche settimane di distanza ad un analogo problema, che aveva mandato in tilt il Centro unico di Prenotazione per gli esami, questa mattina un guasto informatico ha creato disagi centri prelievi di Lecco e Merate. Mattinata non idilliaca per i pazienti che si sono rivolti agli ospedali Manzoni e Mandic.

Guasto informatico: disagi ai centri prelievi di Lecco e Merate

La problematica al sistema informatico non ha consentito infatti che tutti gli utenti in coda potessero usufruire del servizio di prelievo. Sembra che il baco riguardi la giornata odierna mentre sono visibili (e si spera effettuabili) i prelievi prenotati per la giornata di domani e per i giorni successivi

I tecnici dell’Asst sono intervenuti tempestivamente per tentare di risolvere il problema il più velocemente possibile.