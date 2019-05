Grigliata plastic free per un gruppo di amici brianzoli che ha lanciato lo slogan #Torniamo a tazzare. E’ successo il giorno di Pasquetta all’area feste di Castello Brianza.

Grigliata plastic free per cominciare a cambiare il mondo

Grigliata plastic free per una cinquantina di ragazzi brianzoli, che per il tradizionale pranzo di Pasquetta hanno deciso di eliminare la plastica monouso, preferendo posate di legno e piatti in fibra vegetale. E al posto dei bicchieri ognuno ha portato la propria tazza personale. Da qui è nato il simpatico slogan: #torniamo a tazzare. Un vero successo che speriamo faccia scuola.

#Torniamoatazzare

“Avete mai partecipato a un Bbq Plastic Free?” Era questo l’incipit dell’invito alla bellissima iniziativa promossa in occasione della consueta grigliata di Pasquetta da un gruppo composto da sette brillanti ragazzi, residenti tra Colle Brianza e Calco. Ed è stato un successo perché gli organizzatori della grigliata plastic free hanno raccolto l’adesione di oltre 50 persone presso l’Area feste del Comune di Castello Brianza. Tra i vari calcoli relativi alle spese necessarie per il barbecue, è nata ed è stata subito condivisa da parte di tutti i cinque ragazzi la decisione di eliminare la plastica monouso solitamente utilizzata, e sprecata, per questo tipo di eventi, dai bicchieri di plastica alle posate, passando per i piatti.

Una scelta sostenibile anche per il portafogli

Conti alla mano, è emerso che scegliendo posate di legno e piatti in fibra vegetale, escludendo i bicchieri, la spesa pro capite sarebbe aumentata di soli 20 centesimi circa! Ovviamente per quanto riguarda il discorso bicchieri la scelta si faceva più complicata, fino a quando i ragazzi non hanno pensato di fare un «ritorno al passato e alle tradizioni» scegliendo di far utilizzare ad ognuno la propria tazza personale: e da qui è nato lo slogan della grigliata #Torniamo a tazzare. L’idea è stata subito trasmessa e condivisa con l’intero gruppo Whatsapp dei ragazzi che hanno poi partecipato alla grigliata e ha innescato subito segnali positivi.

Il brindisi con la tazza preferita

«Ai partecipanti abbiamo chiesto di portare la loro tazza preferita, quella che non cambiano dalle scuole medie, per “tazzare” senza usare i classici ma inquinanti bicchieri di plasyica – ha spiegato Thomas Lavelli di Calco – Bastano piccoli accorgimenti per cercare di cambiare qualcosa…». Le adesioni, e gli apprezzamenti, manco a dirlo, sono arrivate a pioggia. “Insomma è proprio vero che a volte bastano piccoli accorgimenti e attenzioni per limitare in maniera esponenziale il consumo di plastica durante questo tipo di eventi, spesso non considerati principalmente per un fattore economico: chi di noi non investirebbe 20 centesimi per evitare di ritrovarsi a fare il bagno in mare insieme alla plastica?”.