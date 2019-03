Paolo Godina lancia il guanto di sfida al dottor Alberico Lemme. E lo fa pubblicando un libro che è destinato a far discutere.

«La dieta anti Lemme», il nuovo libro di Paolo Godina

Il noto nutrizionista brianzolo lancia la sfida al dottor Alberico Lemme, il dietologo dei vip, protagonista dei talk show. E lo fa con un progetto editoriale, presentato durante la settimana del festival di Sanremo.“La dieta anti Lemme. Lemme ha ragione? Io di più!” è il titolo provocatorio del nuovo libro scritto da Paolo Godina, responsabile del Cab Polidiagnostico, ed edito da BookSprint Edizioni.

Perché ha scelto di intitolare il suo libro “La dieta anti Lemme”?

«Perché molti capisaldi della dieta Lemme sono l’esatto contrario dei miei e il mio modo di lavorare e l’approccio al problema sovrappeso e obesità sono l’esatto opposto. È un titolo provocatorio, di cui però mi prendo le mie responsabilità. Nel libro io prendo in considerazione le sue tesi che condivido e le sottolineo, ma contesto e smonto le altre. Quindi, in realtà, io ho più ragione di lui».

La provocazione all’approccio dietetico della moda

Questo libro vuole quindi essere un po’ una provocazione?

«Era da tanto che volevo scrivere un libro sulla dieta e sul mio modo di lavorare. Ho pensato poi a qualcosa di originale, ossia contestare qualche approccio dietetico che non condivido e che va parecchio di moda. Da qui è nata l’idea della dieta anti Lemme, che è ovviamente una provocazione, ma è anche un pretesto per parlare in modo serio di dieta e di alimentazione, visto che la confusione riguardo a questo argomento è davvero immensa».

Lei è un nutrizionista, invece Lemme nasce come farmacista. Cosa pensa di chi non è un professionista del settore e si improvvisa a proporre diete o programmi nutrizionali?

«Lemme è stato più volte contestato proprio per il fatto che esercita una professione che non potrebbe svolgere. Però a me non interessa, perché io contesto il suo metodo, non la persona».

La presentazione del nuovo libro al festival di Sanremo

Cosa ha rappresentato per lei presentare il suo ultimo libro a Sanremo, in una settimana così importante come quella in cui si svolge il tanto atteso Festival della canzone italiana?

«È stato molto bello ed emozionante, perché è stata la mia primissima esperienza che si è rivelata sicuramente gratificante e potrebbe essere anche un buon trampolino per farmi conoscere un po’ di più».

Lei di recente, oltre a questo, ha scritto anche un altro libro dal titolo “Mangia bene corri forte”. Ha in cantiere altri progetti editoriali?

«Sicuramente mi sto divertendo parecchio a scrivere libri, quindi probabilmente mi inventerò qualcosa, per dare seguito e continuità soprattutto a quest’ultimo libro della dieta anti Lemme».