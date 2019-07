A Villa Confalonieri a Merate, sino al 12 luglio ci sarà la mostra “Acrilici Narranti” con i quadri del pittore di Cisano Bergamasco Leonardo Viola.

L’arte di Viola ha conquistato i meratesi

Graditissima visita alla mostra in corso del maestro Leonardo Viola nella maestosa e suggestiva Villa Confalonieri venerdì scorso. Tre arzille meratesi Luigina Villa, 82 anni, Rosanna Baldani, 87 anni e Giovanna Colombo 81 anni, dopo aver letto la locandina,che campeggia all’ingresso della Villa Confalonieri, con passo deciso attraversando il cortile, sono entrate nella prima sala chiedendo di conoscere il pittore. Il maestro Viola si è subito presentato salutandole calorosamente, accompagnandole poi nel percorso artistico installato. La signora Luigina ha commentato: “Bella ed interessante mostra. Mio marito dipingeva e ho a casa una serie di disegni e dipinti su cartoncino. Sono dei bellissimi ricordi “. “Torneremo – hanno fatto coro Rosanna e Giovanna rivolgendosi al pittore – Ci piace la sua pittura”.

“Acrilici Narranti”: mostra personale di Leonardo Viola

Restano ancora pochi giorno per visitare la mostra del pittore cisanese. All’interno della bellissima Villa Confalonieri di Merate sono esposte le sue tele, dislocate in varie stanze. L’inaugurazione è avvenuta il 29 giugno alla presenza dell’organizzatrice Stefania Airoldi per la cooperativa sociale “Solleva”, del critico d’arte Alberto Moioli e di alcuni rappresentanti dei Comuni di Merate e Cisano Bergamasco, che hanno patrocinato l’evento. Sarà possibile vedere il pittore all’opera sabato 11 luglio. Un’occasione da non perdere se si ama l’arte, approfittando della mostra si potrà scoprire anche una delle dimore più caratteristiche del meratese. Gli orari di apertura sono: martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.