Domenica 11 novembre si svolgerà la gita in Valtellina proposta dal Gevo, denominata “Pizzoccherata d’autunno”.

Pizzoccherata d’autunno: una gita in Valtellina

Sarà domenica 11 novembre la gita in Valtellina proposta dal Gevo, con destinazione Tirano. Le partenze, con Bus Gran Turismo, sono previste a Verderio, Robbiate, Osnago e Merate. La prima sosta sarà in un’azienda agricola con possibilità di acquistare le mele. Giunti a Tirano, facoltativa sarà la visita guidata al palazzo Salis. Per pranzo, un’allegra pizzoccherata in un noto ristorante di Teglio. Sulla strada del ritorno si faranno delle soste alla latteria di Chiuro e allo spaccio Galbusera. Rientro previsto in serata. Il costo dell’escursione è di 59 euro a persona. Informazioni e adesioni sono possibili giovedì dalle ore 20.30 alle 22 e domenica dalle ore 10 alle 12 a Osnago, in piazza Dante. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 1 novembre.