È stata celebrata questa mattina, presso l’Ospedale Mandic di Merate, la Giornata Nazionale della Gentilezza. L’evento, che si è svolto nella Hall del nosocomio meratese, è stato organizzato dall’ASST di Lecco in stretta collaborazione con il Comune di Carnate, promotore della particolare iniziativa.

Giornata della gentilezza in ospedale

Durante questa speciale giornata, gli operatori comunali hanno incontrato e incoraggiato i numerosi cittadini e utenti che accedono al Mandic a svolgere azioni e attività volte alla promozione della buona educazione e della gentilezza. Presente ad intrattenere curiosi e passanti con giochi gentili e divertenti anche il gruppo del Centro Diurno Disabili di Carnate.

“Con questa prima giornata, qui a Merate – spiega il Sindaco di Carnate, Daniele Nava – abbiamo celebrato la gentilezza, una parola semplice all’apparenza che invece racchiude al suo interno un valore che, purtroppo, è andato perduto nella società contemporanea in cui viviamo oggi”.

“Una società per certi versi innovativa, ma sempre in corsa – continua il Primo Cittadino – che in questa corsa ha perso alcuni dei valori fondanti, basilari, tra i quali la gentilezza: quel complesso di gesti semplici di attenzione all’altro, non solo di buona educazione e di aiuto”.

“Questa giornata – dichiara Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco – ci ricorda di essere gentili perché purtroppo, troppo spesso nella nostra quotidianità, ci dimentichiamo di essere gentili verso gli altri, verso le persone che ci stanno più vicine”.

“Essere gentili non è facile. Nell’era moderna per praticare gentilezza bisogna essere coraggiosi, quasi rivoluzionari, andare in contro tendenza a quella che è una società spesso fatta di individualismo, egoismo, scortesia e maleducazione” affermano all’unisono Favini e Nava “I problemi quotidiani, in qualsiasi situazione essi si presentino, si risolvono col dialogo, con l’aiuto delle persone che ci stanno vicine, con la condivisione e con gesti e parole sempre gentili”.