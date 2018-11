Domenica 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Progetto Osnago ha invitato la cittadinanza a compiere un gesto simbolico. Tutti uniti contro la violenza di genere.

Progetto Osnago: no alla violenza sulle donne

Progetto Osnago in prima linea per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Solo un anno fa era stata inaugurata la “panchina rossa”, installata di fronte al municipio. Nella giornata di ieri, domenica 25 dicembre, si invitava la cittadinanza a farsi scattare una foto seduti sulla panchina in segno del “posto occupato” da una donna vittima di violenza o femminicidio. Un gesto per dire basta alla violenza di genere. Le foto sono stata postate sui social con gli hashtag #25novembre, #noviolenzasulledonne, #panchinarossa e #osnago, per testimoniare la solidarietà sul tema. Presenti all’evento anche il sindaco Paolo Brivio e i suoi predecessori Paolo Strina e Marco Molgora, oltre che i diversi amministratori di Progetto Osnago.