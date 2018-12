Si concluderà sabato 15 dicembre alle 17.00 a Merate l’edizione del 2018 del Premio Costruiamo il Futuro promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro in collaborazione con la Fondazione Grimaldi Onlus, Fondazione Comunitaria Lecchese Onlus, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, CSV Monza Lecco Sondrio, CSI Lecco, CSI Monza e Brianza, Casa del volontariato. Il progetto ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza, della Provincia di Lecco, del Comune di Monza e del Comune di Merate.

Edizione 2018 del Premio Costruiamo il Futuro

Il Premio consiste in un contributo in denaro per le associazioni e per i progetti ritenuti coerenti con i criteri indicati dal bando e nel riconoscimento (medaglia d’oro) ai volontari particolarmente meritevoli. L’edizione 2018 vedrà la consegna di 25 premi ad associazioni diverse, per un totale di 35.000 euro di donazioni.

Ad affiancare il presidente nella consegna dei premi ci saranno la giornalista sportiva e conduttrice dei mondiali 2018 Giorgia Rossi, giornalista e il musicista, storico compagno di Jovanotti, Saturnino, testimonial d’eccezione di questa edizione.

Il presidente Maurizio Lupi

“L’impegno della Fondazione Costruiamo il Futuro prosegue, anzi continua ad incrementarsi di anno in anno coinvolgendo nuovi territori ricchi di associazioni come quest’anno l’Isola Bergamasca – afferma il presidente di Costruiamo il Futuro, on. Maurizio Lupi –L’incontro con queste associazioni ci conferma ogni anno di più l’utilità di questo premio. I piccoli contributi che portiamo sul territorio riusciranno infatti a realizzare importanti progetti, con un occhio di riguardo ai giovani ed ai bambini. Anche questa edizione vedrà sul palco alternarsi iniziative dedicate ai ragazzi, agli anziani, ai malati ed ai disabili. Tutti uniti da una caratteristica per noi fondamentale: l’impegno dei volontari e degli operatori che porta un servizio innovativo, utile, significativo e bello alla comunità. Desidero ringraziare per questo motivo i nostri partner che contribuiscono al progetto, scegliendo di valorizzare la nostra rete e la conoscenza del territorio che la Fondazione in questi anni ha maturato, per distribuire ai piccoli in modo trasparente e positivo, valorizzando le esperienze meritevoli”

L’evento è sostenuto con il contributo di Terna, Enel, Lottomatica, BCC di Carate Brianza, Ricoh, Conad, Piazza Italia, Acel Service, DF Sport Specialist.

I numeri

In 16 anni di attività Costruiamo il Futuro ha incontrato e conosciuto personalmente circa 1350 associazioni sociali, sportive, culturali, ha sostenuto 358 enti nonprofit diversi donando nel complesso 650.000 euro divisi sulle province di Lecco, Como e Monza e Brianza.

La Fondazione Costruiamo il Futuro è da sempre un luogo di giudizio e di intervento su tematiche locali e nazionali, attraverso la realizzazione di iniziative culturali e di beneficienza, la promozione di attività di ricerca, incontri seminari e corsi di formazione.