Domani, domenica 24 marzo, torna il Gelato Day, la giornata europea dedicata al gelato artigianale arrivata alla sua settima edizione. E a Merate coni e coppette avranno il sapore… della solidarietà.

Gelato Day per Casa Amica

Domani la Confartigianato Imprese Lecco celebrerà la giornata con la partecipazione di quattro gelaterie che prepareranno uno speciale gusto al Tiramisù e devolveranno parte degli incassi in beneficenza a quattro associazioni. A Merate la gelateria che prenderà parte all’iniziativa è la Ice & Love di via Manzoni 8 che destinerà una percentuale dei suoi guadagni a Casa Amica, preziosa realtà per disabili con sede in via Campi a Merate.