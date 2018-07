Le strade chiuse al traffico nella giornata di oggi, lunedì 23 luglio, saranno riaperte a partire dalle 18. Si tratta di via Dante Alighieri e via per Airuno chiuse a causa della fuga di gas di venerdì scorso.

Fuga di gas, finalmente riaprono le strade

Il sindaco Federico Airoldi aveva comunicato che, a partire dalle 9 di oggi, via Dante Alighieri e via per Airuno sarebbero state chiuse al traffico per permettere agli operatori di ripristinare la rete del gas che era stata danneggiata il giorno precedente.

Fuga di gas a Brivio

Lo scorso venerdì si è verificata una fuga di gas a Brivio, che in breve tempo ha paralizzato l’intero paese e le zone limitrofe. All’origine della fuga la rottura di un tubo causata da alcuni lavori in corso nei pressi della stazione dei Carabinieri di Brivio. La stazione dei Carabinieri, la casa di riposo e l’oratorio sono stati evacuati e le persone sono potute rientrare in casa solo in tarda serata. Gli operai hanno cercato di risolvere il più velocemente possibile la situazione creando un bypass sulla tubatura, ma oggi era necessario chiudere nuovamente le strade per terminare tutti i lavori di ripristino.