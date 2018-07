Strade chiuse al traffico lunedì 23 luglio a Brivio: si tratta di via Dante Alighieri e via per Airuno.

Strade chiuse per lavori

Il sindaco Federico Airoldi ha comunicato ufficialmente che a partire dalle ore 9 le vie Dante Alighieri e per Airuno saranno chiuse al traffico. Questa la decisione presa per permettere agli operatori di ripristinare la rete del gas che è stata danneggiata nella giornata di ieri. Ad oggi non vi è ancora un orario di fine lavori.

Il consiglio per raggiungere il centro industriale

Sempre il primo cittadino ha dunque suggerito di transitare da Airuno per arrivare al centro industriale. Per raggiungere le vie limitrofe a quelle chiuse sarà dunque necessario percorrere vie secondarie.