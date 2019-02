“È stato un incontro molto proficuo, un confronto in linea con la politica che stiamo attuando non solo per limitare la ‘fuga di cervelli’ all’estero, ma anche per programmare nuove azioni utili a far rientrare in Lombardia tante eccellenti professionalità sparse nel mondo”. È il commento del vicepresidente della Regione e assessore alla Ricerca, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala al termine dell’incontro istituzionale con il giovane ricercatore lombardo Gabriele Brambilla. Nato a Rovagnate (Oggi La Valletta), in provincia di Lecco, il trentenne è da poco rientrato in Italia dopo un’esperienza di 3 anni negli Stati Uniti alla NASA e adesso ricopre il ruolo di Data Science Analyst di Accenture.

Il giovane scienziato, durante i quattro anni di dottorato nel centro spaziale Nasa di Goddard a Greenbelt (non lontano da Washington) negli Stati Uniti, ha effettuato degli importanti studi, arrivando a un’utile e interessante scoperta. Il suo lavoro è stato poi reso pubblico attraverso un video divulgativo, diffuso in rete dalla Nasa lo scorso 10 ottobre. Nello specifico Brambilla ha effettuato delle simulazioni al computer studiando e osservando i movimenti particellari delle Pulsar, residui di stelle esplose. La sua scoperta riguarda proprio il comportamento di questo genere di corpi celesti.

Sala incontra il lecchese che è tornato in Italia dopo aver lavorato alla Nasa

– “Si può crescere lontano dal nostro Paese e approfondire gli studi all’estero – ha aggiunto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala

– e poi tornare in Lombardia per portare la propria esperienza e metterla al servizio della comunità. A Gabriele mi ha detto che uno dei suoi obiettivi è quello di mettersi al servizio dei suoi concittadini. Un modo di pensare che condivido. Per questo lavoriamo per trasformare sempre più la Lombardia in una terra di opportunità”.

Brambilla: “la mia esperienza a servizio della Lombardia”

“Ad un certo punto del mio percorso alla NASA – ha raccontato Gabriele Brambilla – ho pensato che mi sarebbe piaciuto provare una nuova avventura a Milano. Oggi sono qui per mettere a disposizione della Regione le mie competenze dopo aver lavorato su progetti di ricerca all’avanguardia. Mi piacerebbe trovare il giusto mix tra la mentalità americana e quella italiana”. (LNews)