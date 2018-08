Francesco Mancuso è il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone. Succede a Maurizio Di Blasi, che quest’oggi lascia la Tenenza dopo quattro anni di servizio.

Francesco Mancuso nuovo comandante

Il luogotenente “cariche speciali” Maurizio Di Blasi lascia oggi il Comando della Tenenza di Cernusco Lombardone dopo oltre quattro anni intensi di servizio, ricchi di soddisfazioni professionali e personali, per essere collocato in congedo al culmine di una lunga carriera nel Corpo. Al suo posto subentra il luogotenente “cariche speciali” Francesco Mancuso. Il neo-comandante, originario di Erba e laureato in Scienze Economiche, è ispettore dalla significativa esperienza operativa maturata prevalentemente nei reparti operativi della Lombardia.

Arriva da Seregno

Nell’ultimo incarico ha retto la Sezione Operativa Volante della Compagnia di Seregno. Il comandante provinciale di Lecco, colonnello Massimo Dell’Anna, nel corso del passaggio di consegne avvenuto nella caserma di Cernusco Lombardone alla presenza dei finanzieri in servizio e di una rappresentanza della Sezione di Lecco dell’Anfi, ha ringraziato il luogotenente Maurizio Di Blasi per la proficua attività svolta e per i lusinghieri risultati conseguiti ed ha rivolto al luogotenente Francesco Mancuso un augurio di buon lavoro nel nuovo incaric0. Con l’auspicio che possa cogliere ulteriori successi nella tutela della legalità economico-finanziaria del paese.