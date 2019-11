“Le analisi che abbiamo fatto effettuare sono buone, ma purtroppo al momento l’allerta alimentare rimane”. E’ sconsolato Cristian Cattaneo, del Caseificio Cattaneo di Lomagna che questa settimana ha subito un provvedimento in merito a uno dei prodotti caseari. Stiamo parlando dei formaggini ritirati dal Ministero della Salute per la presenza di sostanze inibenti (antibiotici e sulfamidici) nel latte di lavorazione.

Formaggini ritirati dal Ministero, Cattaneo: “Le nostre analisi sono buone, ma l’allerta rimane”

Il ritiro ha riguardato il lotto L.2210 e le date di scadenza 08/12/2019 e 09/12/2019. L’azienda, che da anni è uno dei riferimenti dell’eccellenza alimentare del territorio si è subito premurata di far eseguire delle contro analisi che sono state eseguite all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell`Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” che è un Ente Sanitario di Diritto Pubblico.

“Il caseificio ha eseguito delle analisi di ricerca di sostanze inibenti sul prodotto finito del lotto contestato” spiegano dall’azienda. “Il risultato delle suddette analisi ha dato esito negativo purtroppo però non avendo potuto effettuare l’analisi sul campione di latte contestato l’allerta resta valida. Non ci saranno ulteriori verifiche da parte del Ministero siamo quindi in attesa di ricevere il rientro del lotto contestato e quindi la chiusura dell’allerta”.

E sebbene in questo caso le analisi siano positive, come dimostrano i dati i fotografia, l’allerta alimentare rimane tutt’ora in vigore.

CASEIFICIO CATTANEO SRL – CUOR DI CAPRA – FIORONE Richiamo per rischio chimico