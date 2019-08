(ACCENDI L’AUDIO E GUARDA LA GALLERY DEI VIDEOSERVIZI DI SKY)

Folla, lacrime e applausi ai funerali di Nadia Toffa. Come racconta BresciaSettegiorni.it, la cerimonia si sta chiudendo in questo momento (sopo da poco passate le 12 di venerdì 16 agosto 2019) nel Duomo di Brescia. La cattedrale, così come la piazza, sono gremite.

Cattedrale e piazza gremite per l’ultimo saluto a Nadia Toffa, conduttrice televisiva morta martedì scorso a 40 anni dopo aver combattuto per due anni e mezzo contro un tumore. La camera ardente è rimasta aperta anche ieri, giorno di Ferragosto, mentre alle 10.30 sono cominciati i funerali in Duomo, officiati da padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (in provincia di Napoli), simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi. A chiedere che officiasse padre Patriciello era stata la stessa conduttrice, che si era occupata spesso del tema nei suoi servizi per la trasmissione Le Iene.

Presente anche una delegazione giunta da Taranto, di cui Nadia era cittadina onoraria, e guidata dal presidente del Consiglio comunale della città.

In cattedrale i colleghi de Le Iene

Prima dell’inizio dei funerali l’ideatore de Le Iene Davide Parenti, con Pablo Trincia, Matteo Viviani, Filippo Roma, Enrico Lucci e Dino Giarrusso, ha deposto sulla bara bianca di Nadia la cravatta nera, simbolo della trasmissione.

Lacrime e applausi per la giovane bresciana che, come ha ricordato in una lettera il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, “è sempre stata fiera di essere bresciana”. Tantissimi i colleghi storici e i fan della conduttrice presenti dentro e fuori le mura del Duomo. “Di lei va ricordato l’indomito coraggio, il sorriso gentile, ma soprattutto la passione per la vita vera”, l’ha ricordata il vescovo.

L’ultimo saluto: “Proteggici guerriera”

Disperati, i familiari di Nadia l’hanno salutata per l’ultima volta mentre la sua bara candida usciva dal Duomo. Tantissimi gli applausi. “Proteggici bellissima, proteggici forte, proteggici guerriera, ci mancherai”, ha gridato la madre di Nadia, in preda al pianto.

