Per celebrare il 70° anniversario dell’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, lunedì 10 dicembre il gruppo Amnesty International di Merate promuove una fiaccolata per le vie del centro, con partenza alle 18.30 da Piazza Prinetti. L’iniziativa sarà accompagnata dall’inaugurazione di una mostra sulla storia dei diritti umani che verrà esposta nell’atrio del Comune di Merate dal 10 al 17 dicembre negli orari di apertura degli uffici comunali.

Fiaccolata in favore dei diritti umani a Merate

“Con questa iniziativa vogliamo ricordare l’importanza dei diritti umani e la necessità di difenderli e promuoverli dovunque, soprattutto nei momenti più bui” commenta Barbara Oggioni, Responsabile del gruppo Amnesty International di Merate. “Questa celebrazione ci sembra particolarmente importante in un periodo in cui il riconoscimento ed il godimento di questi diritti fondamentali vengono messi in discussione in molte parti del mondo e purtroppo anche nel nostro Paese”.

Anche il Comune di Merate in campo

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Merate. A livello nazionale, la manifestazione vede l’adesione di Action Aid, Caritas, Emergency e Oxfam, che scenderanno in piazza insieme ad Amnesty International per ribadire il loro supporto in favore dei diritti e delle persone. “Invitiamo tutti coloro che condividono questi valori ad unirsi a noi il 10 dicembre”, conclude Barbara Oggioni.

Amnesty International

Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. Il Gruppo Italia 126 di Merate (LC), fondato nel novembre 1988, è attivo nel territorio del meratese attraverso l’organizzazione di tavoli di raccolta firme e di sensibilizzazione sulle campagne di Amnesty International, la partecipazione a manifestazioni locali e l’organizzazione di proiezioni, concerti, spettacoli, mostre fotografiche e incontri nelle scuole.

Per ulteriori informazioni:

Amnesty International – Gruppo Italia 126 – Merate (LC)

www.facebook.com/amnestymerate

gr126@amnesty.it