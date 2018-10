Festeggia i 101 anni facendo la «scala santa» della Madonna del Bosco.

101 anni… di energia pura

Per il suo compleanno, come ama fare da qualche tempo a questa parte, ha percorso la scala santa del Santuario della Madonna del Bosco. Trecentoquaranta e rotti gradini (ogni volta che li conta, chissà perché, vien fuori un numero diverso), «scalati» al braccio del figlio Maurizio. Fin qui niente di strano. Il fatto eccezionale è che lei ha cinquant’anni per gamba. Anzi, ad essere precisi qualcosa di più, visto che di anni, il 22 ottobre scorso, ne ha compiuti 101.

Donna di grande spirito

Sermida Modena, veronese di nascita ma meratese per amore, è una forza della natura. La centenaria: «Tutti mi chiedono qual è il mio segreto, che cosa mangio e cosa faccio per stare così. A tutti rispondo: “Niente, quello che capita”». Due sono i suoi hobby: fare la pasta in casa e comprare cose che costano meno di 5 euro

