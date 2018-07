E’ stato un fine settimana di sport a Imbersago organizzato dall’Inter Club Angelo Moratti.

La Festa dello sportivo

La Festa dello sportivo è ormai una tradizione in paese. L’Inter Club intitolato allo storico presidente nerazzurro Angelo Moratti ha infatti organizzato quest’anno la 19esima edizione dell’evento. Un weekend che ha saputo richiamare al centro sportivo tantissimi appassionati. Sono state ben 10 le formazioni che, dalla mattina alla sera di domenica, si sono contese il primo posto. Ad avere la meglio è stato il Circolo della Vale che ha sconfitto in finale per 5 a 2 Pizzeria Tre Grill. Tra le prime quattro classificate anche una rappresentiva dell’Inter Club imbersaghese. L’evento è stato possibile grazie all’impegno dei soci e di tanti volontari che si sono messi a disposizione, chi per aiutare nell’organizzazione e chi in cucina. Alle premiazioni erano presenti anche Bedy Moratti, sorella dell’ex presidente Massimo e Mauro Bellugi, difensore dell’Inter negli anni 60-70. Parte del ricavato è stata devoluta in beneficenza.