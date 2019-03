Festa del papà: ancora poche ore per regalare una emozione con il Giornale di Merate.

Festa del papà

Anche quest’anno il Giornale di Lecco in edicola ogni lunedì e Giornale di Merate che trovate puntuale il martedì, festeggiano insieme ai lettori la ricorrenza del 19 marzo. Pubblicheremo le vostre foto, con padri e figli ritratti insieme e con affettuose e simpatiche dediche di auguri. Per partecipare all’iniziativa basterà registrarsi sul sito www.tantiauguripapa.it e caricare una foto con dedica al proprio papà. Gli auguri verranno pubblicati gratuitamente sul Giornale di Lecco il 18 marzo e su quello di Merate il 19 marzo.

A chi è dedicata questa iniziativa?

A tutti i figli che hanno voglia di sorprendere il proprio papà! Che tu sia grande o piccino esprimi il tuo affetto e rendilo indelebile con una dichiarazione che lo accompagnerà tutto l’anno.

Cosa ti serve per partecipare?

Ti basta una foto o un selfie con il tuo papà per prendere parte all’iniziativa: l’importante è che sia uno scatto con una dedica molto speciale da inviare cliccando su “INVIA SUBITO LA FOTO”!

Non perdere la copia in edicola!

Partecipando all’iniziativa potrai vedere pubblicata la tua foto con dedica sul tuo giornale: ricorda di acquistarlo in edicola la settimana del 19 marzo e di far vedere la sorpresa al tuo papà!

Doppia sorpresa per il tuo papà!

Oltre alla pubblicazione sul giornale riceverai via mail un calendario in comodo formato stampabile personalizzato con la tua foto, così il tuo papà potrà segnare i vostri impegni importanti!

Ci serve l’aiuto di voi mamme!

Come sempre chiediamo alle mamme di darci una mano per la buona riuscita della sorpresa, aiutando i figli a scattare o scegliere la foto e scrivere il messaggio di auguri. L’iniziativa del nostro gruppo editoriale rientra negli obiettivi del nostro lavoro: raccontare il territorio e valorizzare i suoi abitanti. Così cerchiamo di creare occasioni originali per far sapere quanto bene vogliamo ai nostri lettori e in questa occasione ai papà.