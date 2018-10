Bloccati nel traffico e alla ricerca di percorsi alternativi. I cittadini non riescono più sopportare il peso di questa condizione.

San Michele chiuso: tutti bloccati e i disagi si moltiplicano

Era il 14 settembre il giorno in cui venne interrotto il passaggio sul San Michele, meglio conosciuto come “ponte di Paderno”. A distanza di quasi un mese – e due dal crollo del Morandi di Genova – l’impraticabilità delle strade non sembra migliorare. Al contrario, i disagi moltiplicano e si concatenano. Ennesima mattinata infernale per coloro che stamattina hanno cercato di recarsi al lavoro o a scuola. Sulle strade dei paesi limitrofi al ponte, infatti, si è nuovamente ingorgato il traffico, sia sul versante bergamasco che su quello lecchese. Tratti stradali che prima richiedevano una decina di minuti, si percorrono oggi in un ora. Il malcontento dei cittadini non si placa.

L’incontro in prefettura è previsto oggi.

E’ previsto per oggi, venerdì 5 ottobre, l’incontro dei sindaci in Prefettura a Bergamo, insieme agli esponenti delle forze dell’ordine e ai tecnici di Rfi. Martedì 9 ottobre, invece, dovrebbero riunirsi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Tondelli e i vertici Fs e Rfi. L’incontro è stato fortemente richiesto dai parlamentari lecchesi e bergamaschi.

