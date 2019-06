Emergenza maltempo in Valsassina e Alto Lago: a 48 ore dal dramma di mercoledì, inizia la grande mobilitazione da tutto il territorio. Dalla Brianza passando per la città di Lecco, dove i tifosi del Lecco si stanno organizzando su Facebook per cercare di dare una mano nelle attività di rimozione di fango e macerie nelle località colpite dall’alluvione.

Emergenza maltempo, scatta la mobilitazione

Già nella giornata di ieri, giovedì, una squadra del Gruppo di Protezione civile del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ha raggiunto Primaluna: i membri, per 11 ore consecutive, hanno spalato e dragato fango e macerie, rientrando in Brianza in serata. Oggi è previsto l’invio di una nuova squadra e lo stesso avverrà nei prossimi giorni.

I tifosi del Lecco: “Dai bagai!”

Bellissima la risposta dei tifosi della Calcio Lecco, che di fronte al dramma che ha colpito le località della Valsassina e dell’Alto Lago non sono rimasti indifferenti e si stanno chiamando a raccolta. In particolare, l’associazione Blucelesti 1977, nata per ricordare la storica vittoria della Coppa Anglo Italiana da parte dei blucelesti, hanno pubblicato un post su Facebook che in poche ore è diventato virale. “Il disastro di ieri mattina che ha colpito l’alta Valsassina e l’abitato di Dervio non ci deve lasciare indifferenti. Superata la prima emergenza, si è iniziato a lavorare per riportare per quanto possibile alla normalità la situazione nelle zone interessate dall’esondazione dei fiumi e dagli smottamenti. Come Associazione Blucelesti 1977 ci stiamo attivando per dare una mano per quanto ci è possibile e organizzando per collaborare con compiti semplici ma in questo momento assolutamente necessari. Servono disponibilità, sudore e fatica, chiunque volesse aggiungersi (tempistiche e modalità contano relativamente: basta aver voglia di aiutare) può contattarci via messenger o scrivendo su questa pagina: vi daremo le indicazioni per raggiungere le zone interessate e mettersi a disposizione. Ah: sono ben accetti badili e pale (tipo quelle da neve). Dai bagai, rimbocchiamoci le maniche: il Lecco non è solo tifo allo stadio”.

