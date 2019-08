Nuovo lungofiume di Brivio: ecco come sarà. Nella giornata di venerdì scorso la commissione Paesaggio del Parco Adda Nord ha approvato i documenti presentati dal Comune, sbloccando di fatto la realizzazione dei nuovi arredi urbani.

Ecco il nuovo lungofiume di Brivio

Ad annunciare il nulla osta ricevuto dal Parco Adda Nord è stato poche ore fa il sindaco Federico Airoldi, che è entrato anche nel merito del progetto. “Saranno utilizzati materiali di pregio ed arredo urbano di primissima qualità per trasformare le aree ed i vialetti in sterrato in un vero e proprio salotto, che accoglierà cittadini e turisti in un contesto unico. Il verde lo riqualificheremo valorizzando i tigli i platani esistenti e più in generale tutti gli alberi esistenti. Già da settembre se ne occuperà la commissione Ecologia ed Ambiente presieduta da Marco Rossi in collaborazione con un agronomo paesaggista. Nessuna riduzione dei posteggi, ma riqualificazione della pavimentazione di quelli esistenti. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini, dopo i lavori, un lungo Adda rinnovato ed a misura d’uomo.