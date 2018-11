Carlo Bonanomi è stato un pittore, un artista, numismatico, filatelico, appassionato di storia e di politica. Si è spento quest’oggi, dopo una lunga malattia, e la notizia a Osnago ha già fatto il giro del paese.

E’ morto Carlo Bonanomi

Bonanomi era titolare della Bottega degli artisti, una cartoleria che in realtà custodiva un mondo magico, in via Crocefisso, fatto di libri antichi, opere d’arte e cimeli di vario tipo. Grande appassionato di filatelia e numismatica, faceva parte dell’associazione Anfo. Era stato anche fondatore e presidente del gruppo Faro, che organizzava eventi culturali, pellegrinaggi e che nei primi anni Duemila era stato anche in minoranza in Consiglio comunale.