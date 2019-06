Innovazione ed esperienza che trovano applicazione in una cucina che è ricerca con l’obiettivo di coniugare gusto e salute. Questa la filosofia che ha animato la serata di lunedì all’Accademia della farina al Molino Colombo di Paderno d’Adda.

Dottor Missaglia protagonista a un corso di cucina

Si è trattato di un vero e proprio corso di cucina durante il quale i partecipanti hanno potuto seguire le preparazioni del maestro chef Stefano Riva dell’Osteria dello Strecciolo e i consigli del Dott. Marco Missaglia, specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia e autore proprio del libro dal nome “Gusto&salute” in presentazione questa sera, giovedì 20 giugno a Como in occasione dell’inaugurazione di Parolario.

Il corso ha voluto proporre una serie di piatti in cui i pesci, che costituivano il principale ingrediente, incontravano alimenti e sapori non così consueti come il sedano rapa o il curry o ancora zafferano ma che al piatto erano in grado di aggiungere quella nota salutistica così importante in termini di prevenzione delle malattie croniche.