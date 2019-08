Sabato 7 settembre i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele a Osnago dalle 9 alle 19:30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

Dopo la pausa di agosto riprende la raccolta alimentare di Adotta una Famiglia

Le successive raccolte si terranno sabato 5 ottobre, sabato 9 novembre e sabato 14 dicembre. I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.

Dall’inizio della raccolta, partita a novembre 2011, sono stati raccolti oltre 80mila euro in alimenti a favore degli osnaghesi in difficoltà, soprattutto famiglie con minori.

Prosegue a buon ritmo anche la raccolta dei punti da parte presso il punto di vendita Conad di via Marconi: per il mese di agosto con una parte dei punti raccolti è stato possibile acquisire gratuitamente il latte che serviva per la distribuzione di fine mese.