Dopo il caldo record, come previsto, ecco la pioggia. E… la grandine. Alcuni lettori ci hanno inviato alcune foto dei chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo nella zona tra La Valletta Brianza e Bevera.

Ecco la pioggia e la grandine

Dopo una settimana di caldo record, con temperature che hanno fatto segnare picchi “storici”, ecco il maltempo. Su tutto il territorio lecchese in questi minuti si stanno abbattendo forti temporali, che al momento non hanno ancora raggiunto il livello delle temute bombe d’acqua estive ma che hanno già riversato della grandine su diverse zone del territorio. In particolare, chicchi di ghiaccio di discrete dimensione si registrano nella zona de La Valletta Brianza e Bevera.