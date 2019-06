Abio, associazione per il bambino in ospedale, continua il progetto di sostituzione dei letti del reparto pediatrico dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. E ne ha regalati di nuovi.

Donazione per il reparto pediatrico del Mandic

Nel 2018 con il ricavato della raccolta fondi si sono comprati cinque letti elettrici per il reparto di pediatria dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Nel 2019 ne sono già stati comprati, e messi a disposizione, altri cinque sempre provenienti dall’azienda Favero Health Project. Questo progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di alcune associazioni della zona, come per esempio il Lions Club di Merate, la Pro loco, il Club Ferrari di Caprino Bergamasco, l’associazione D&F di Cernusco Lombardone e il comune di Merate.