Mercoledì 21 novembre alle 20.45 don Giorgio De Capitani presenterà Oltre i sacramenti, una collana di sette libri.

Don Giorgio De Capitani e la rilettura mistica dei sette sacramenti

Don Giorgio De Capitani presenta Oltre i sacramenti. L’appuntamento è per mercoledì 21 novembre alle 20.45 nella sede della compagnia teatrale Ronzinante, in via Vittorio Veneto, angolo via Crocefisso, a Merate. Si tratta di una collana di sette libri che rievocano i sette sacramenti. La rilettura mistica sarà una provocazione oltre il lecito, al di là del ritualismo e del dogmatismo. Al termine della presentazione della collana, tre attori della compagnia teatrale meratese leggeranno brani scelti dall’ultimo opuscolo. Ci sarà la possibilità di acquistare i sette volumi al prezzo di 25 euro.