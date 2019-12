Dopo la spruzzata di stamane (anche se oltre la fascia collinare di neve ne è comunque scesa in maniera più consistente), una nuova perturbazione sta arrivando sulla nostra regione. Domani neve sul Lecchese, anche in pianura (ma non sarà “Big snow”).

Domani neve sul Lecchese, anche in pianura (ma non sarà “Big snow”)

Tra stanotte e domani mattina, venerdì 13 dicembre 2019 – è l’elaborazione dell’esperto meteo Christian Brambilla – la neve cadrà su buona parte della Lombardia, anche in pianura.

In pianura sarà una precipitazione comunque scenografica, con accumuli di qualche centimetro (tendenzialmente fra i 2 e i 4 centimetri), ovviamente ci potrebbero essere eccezioni con accumuli leggermente maggiori o minori, se localmente ci saranno rovesci più o meno intensi.

Sopra i 350 metri accumuli fino a 10 centimetri

Diverso il discorso nelle zone sopra i 350/400 metri di altitudine, dove gli accumuli potrebbero essere tra i 5 e i 10 centimetri.

Perciò, prestare attenzione alle strade collinari e montuose.

Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento

Già nel pomeriggio i fenomeni saranno esauriti sulla parte centro/occidentale della regione, mentre ci sarà qualche fenomeno ancora fino a metà pomeriggio sulle zone al confine con il Veneto.

Temperature tra 0 e 4 gradi.

NON aspettatevi però un “Big snow”, semmai una scenografica nevicata di Santa Lucia, alla quale seguirà un periodo più mite.