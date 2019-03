Divieto di transito ai tir sulla Provinciale, ma i “bisonti” se ne infischiano e passano. Da martedì scorso un’ordinanza della Provincia proibisce il passaggio dei mezzi pesanti superiori a 20 tonnellate nel tratto tra Imbersago e Robbiate, ma in realtà in pochi la rispettano. E soprattutto non c’è nessuno che multa i trasgressori…

Dopo la segnalazione da parte del Comune di Imbersago in merito allo stato di conservazione delle opere a sostegno dell’arteria ( e in particolare un cedimento del manto stradale) l’Amministrazione provinciale ha infatti imposto dallo scorso 5 marzo lo stop ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate lungo la Sp 56. Il provvedimento tocca i Comuni di Imbersago e Robbiate e precisamente va dal chilometro 6+ 100 ovvero all’altezza della rotatoria della Provinciale con via Adda a Imbersago sino al chilometro 8+900, alla rotonda tra via Piave e via Indipendenza a Robbiate. Eppure l’ordinanza, nel corso della settimana, è stata ignorata.

Analoga situazione sul Ponte di Brivio

Problematica simile a pochi chilometri di distanza ovvero sul ponte di Brivio. Il Consigliere provinciale Stefano Simonetti aveva denunciato una situazione estremamente pericolosa con camion “fuori legge” e svolte selvagge. Il tutto immortalato in un video che, in particolare, dimostrava che moltissimi mezzi pesanti non rispettano le distanze minime di sicurezza quando attraversano il ponte (distanziamento minimo obbligatorio pari a 50 metri tra veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 30 tonnellate).

