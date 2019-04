Respira libero: questo il titolo dell’iniziativa organizzata per… smettere di fumare. Si tratta di un vero e proprio corso per imparare a liberarsi dalla dipendenza dal tabacco.

Dipendenza dal tabacco: un corso per liberarsene

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Vita e Salute che si occupa di informare e sensibilizzare le persone sull’importanza di adottare una corretta alimentazione ed uno stile di vita sano, sull’assoluta necessità di smettere di fumare e di sottoporsi periodicamente a controlli. Tutti comportamenti, questi, volti a prevenire la nascita di tumori nel nostro organismo.

Gli obiettivi della Fondazione

“Il nostro obiettivo è semplice e ambizioso. Offrire una guida utile per stare bene, ben sapendo che mettere in pratica tutta la teoria significa rivedere in qualche modo tutta la nostra vita, ripensarla, e viverla costantemente secondo principi e attenzioni a quanto si trova dentro e intorno a noi. Ci vuole un tempo lungo, talvolta un’intera vita, per raggiungere la consapevolezza di noi e degli altri, ma ognuno può raggiungere questo obiettivo, e il nostro compito, attraverso gli strumenti che mettiamo a disposizione, è accompagnare le persone in questo percorso”.

Le lezioni antifumo

Il corso, gratuito e a ingresso libero, si terrà dal lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio alle 20 nella sede della Fondazione a Olgiate Molgora in via Stazione 30. E’ previsto anche un incontro preliminare il 2 maggio sempre alle 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 9139678.